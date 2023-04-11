ещё! выкл. сиськи
11.04.2023 20:15 | тексты от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 
– Оловяный с одной "Н" пишется?
– Да. А оловянный - с двумя.
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Лелик | 11.04.2023 21:16
Да. А оловяннный - с тремя.
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