ещё! выкл. сиськи
13.04.2023 14:03 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Генерал Врангель с кадетом Крымского кадетского корпуса Н. Захаровым. Белая Церковь, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, 3 июля 1925 год.
1188x1680, 158 Kb / Генерал, Врангель, кадет, ч/б, сапоги, галифе, мальчик, ребёнок, орден, крест, часы, флаг, фуражка

Генерал, Врангель, кадет, ч/б, сапоги, галифе, мальчик, ребёнок, орден, крест, часы, флаг, фуражка

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