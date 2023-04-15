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15.04.2023 12:33 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
Самолет Lockheed 1329 Jetstar, принадлежавший музыканту Элвису Пресли, купили на аукционе Mecum Kissimmee Collector Car во Флориде за 260 тыс. долларов.
Воздушное судно было выпущено в 1962 году. Пресли приобрел его за 840 тыс. долларов в декабре 1976 года за несколько месяцев до своей трагической смерти. Помимо этого самолета, певец владел еще несколькими.
После смерти Пресли Lockheed 1329 Jetstar оставался припаркованным в пустыне в штате Нью-Мексико в течение 30 лет.
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