ещё! выкл. сиськи
17.04.2023 23:18 | картинки от 312kbps | комментарии: 10  ↓ 

1166x942, 61 Kb / stanis

stanis

комментарии
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warg | 17.04.2023 23:34
Давычоахуели так пугать
gresyr | 17.04.2023 23:53
Всегда было интересно почему "станис". И почему на домене первого уровня пусто?
312kbps | 18.04.2023 00:23
я думал что проекту кирдык, с утра не работал бложик )
WWWolfy | 18.04.2023 00:50
gresyr (23:53),
Вроде там было что-то.
Кому не лень - отмотайте где-нибудь в истории интернета, может сохранилось.
Moveton | 18.04.2023 02:37
WWWolfy (00:50), та было и даже красивенькое. Но уже в 2011м мёртвенькое: https://web.archive.org/web/20110226232227/http://stanis.ru/ И в нём же и похоронили.
Mullets | 18.04.2023 07:08
gresyr (23:53), все очень просто - создатель Станислав :)
keke | 18.04.2023 09:17
312kbps (00:23), бывает периодически, когда забывают проплатить домен (на сколько я знаю) ;)
mr.bsa | 18.04.2023 13:20
Ранее был недоступен довольно часто, рука уставала держать голову)
болт | 18.04.2023 16:42
Кто это - мы?
Moveton | 18.04.2023 16:51
Mullets (07:08), Сергеевич ака ceba?
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