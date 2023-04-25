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25.04.2023 07:03 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
ГАЗ-24 «Волга» на фабрике Dongfeng среди рядов простеньких трёхколёсных грузовых мотороллеров. 1982 год.
1865x2048, 504 Kb / автомобиль, классика, ретро, Волга, завод, Китай, Dongfeng, мотороллер

автомобиль, классика, ретро, Волга, завод, Китай, Dongfeng, мотороллер

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