ещё! выкл. сиськи
26.04.2023 08:20 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
В детском саду идут занятия по рисованию. Воспитательница спрашивает у девочки, которая с упоением что-то малюет:
- Что это ты рисуешь?
- Бога.
- Но ведь никто не знает, как он выглядит...
- Щщщас узнают...
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