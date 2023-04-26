ещё! выкл. сиськи
26.04.2023 09:22 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Арестованный за уклонение от службы в итальянской армии 20-летний Бенито Муссолини. Швейцария. 1903 г. Тогда он был социалистом и любил играть на скрипке.
1000x753, 171 Kb / ч/б, Бенито Муссолини, портрет

ч/б, Бенито Муссолини, портрет

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