ещё! выкл. сиськи
03.05.2023 06:27 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Армен Джигарханян, Людмила Савельева, Александр Збруев в кафе между съемками фильма «Чайка», 1970 год.
850x567, 113 Kb / ч/б, Армен Джигарханян, Людмила Савельева, Александр Збруев, кафе, СССР, сигарета, часы, бокал

ч/б, Армен Джигарханян, Людмила Савельева, Александр Збруев, кафе, СССР, сигарета, часы, бокал

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