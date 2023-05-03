ещё! выкл. сиськи
03.05.2023 11:45 | картинки от саныч | комментарии: 4  ↓ 
Што здесь написано?
1280x696, 49 Kb / серотонин, скука

серотонин, скука

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
DimaS | 03.05.2023 12:44
Всасывай обратно выделенный когда-то серотонин.
Moveton | 03.05.2023 13:37
Станис образовательный :D

DimaS (12:44), наоборот: заблокируйте (или уменьшите) это самое обратное всасывание. Тогда серотонина останется больше в синаптической щели (между нейронами), рецепторы на него отреагируют и мозг станет счастливее. Хотя мне кажется, что для снятия именно грусти лучше дофамина, чем серотонина. Серотонин больше про снятие тревожности и стресса.
akel | 03.05.2023 13:49
Moveton (13:37), в общем, выйдите и покурите.
TuSLiN | 03.05.2023 14:04
akel (13:49), выиграйте в лотерею, ничего сложного
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 126689 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 174 / 270| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer