ещё! выкл. сиськи
05.05.2023 09:43 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Серфер Джордж Бернард Шоу, Кейптаун, ЮАР, 1931 год
1000x661, 73 Kb / ч/б, Бернард Шоу, серфер, доска, борода, волны, море, океан

ч/б, Бернард Шоу, серфер, доска, борода, волны, море, океан

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