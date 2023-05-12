ещё! выкл. сиськи
12.05.2023 09:28 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Озеро Искандеркуль в Таджикистане, 1985 г.
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Озеро, Искандеркуль, Таджикистан, горы, рюкзак, туристы, отражение, ссср

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