ещё! выкл. сиськи
12.05.2023 19:39 | прочее от P.S. | комментарии: 3  ↓ 

700x952, 128 Kb / Питер, море, небо, фото

Питер, море, небо, фото

комментарии
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Vintorezz | 12.05.2023 19:49
Красиво
Mazzza | 12.05.2023 20:54
Не бывает небо темнее своего отражения. Аккуратнее надо фото обрабатывать.
Coda | 12.05.2023 21:23
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.
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