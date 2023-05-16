ещё! выкл. сиськи
16.05.2023 06:31 | прочее от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
Jack London, Bohemian Grove, 1904 г.
786x590, 115 Kb / Джек Лондон, ч/б, кепка, пиджак, галстук, писатель, лавка, скамейка

Джек Лондон, ч/б, кепка, пиджак, галстук, писатель, лавка, скамейка

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Vintorezz | 16.05.2023 08:14
Скамейка из цельного куска дерева, из секвойии какой-нибудь.
garry_stanis | 16.05.2023 09:04
Jack London, Bohemian Grove, 1904.
Vintorezz | 16.05.2023 09:13
Богемская роща (англ. Bohemian Grove) — место отдыха площадью 11 км2;, расположенное по адресу 20601 Bohemian Avenue, в городе Монте-Рио, Калифорния. Она принадлежит частному мужскому клубу искусств, известному как Богемский клуб, который находится в Сан-Франциско. Ежегодно в июле, начиная с 1899 года, сюда приезжают самые влиятельные люди мира, чтобы провести двухнедельный летний отпуск.

В Богемском клубе много людей искусства, особенно музыкантов, а также высокопоставленных деловых лидеров, правительственных чиновников (включая президентов США) и издателей СМИ. Исключительной особенностью клуба является то, что очередь в члены клуба — около 15 лет. Члены клуба могут пригласить в Богемскую рощу гостей которые, в свою очередь, будут тщательно проверены. Эти гости приезжают со всех концов США и других стран мира.
Polina | 16.05.2023 14:36
ну и рожа у Джека!..
Vintorezz | 16.05.2023 14:44
Polina (14:36), https://briefly.ru/static/cach ... ors/480/london.jpeg?1665055392
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  7
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 126797 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 181 / 265| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer