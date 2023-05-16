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16.05.2023 15:05 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Американская компания Stratolaunch отчиталась о результатах очередного испытания своего главного гиганта — самолета-платформы Roc.
Напомним: разработка отличается двумя особенностями. Первая — размер. Размах крыла воздушного судна превышает футбольное поле. Вторая — внутреннее оснащение позволяет запускать с него гиперзвуковые летательные аппараты прямо во время движения.
По данным Space.com, гигант вновь поднялся в воздух 13 мая. В рамках теста он успешно выпустил один из прототипов гиперзвукового летательного аппарата серии Talon. Все происходило высоко над Тихим океаном у побережья центральной Калифорнии.
«После завершения этой важной вехи мы начинаем готовиться к нашему первому гиперзвуковому полету, который состоится в конце осени этого года, — говорит гендиректор и президент Stratolaunch Закари Кревор. — Это очень интересное время для нашей компании».
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