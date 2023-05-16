16.05.2023 15:05 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от



Напомним: разработка отличается двумя особенностями. Первая — размер. Размах крыла воздушного судна превышает футбольное поле. Вторая — внутреннее оснащение позволяет запускать с него гиперзвуковые летательные аппараты прямо во время движения.



По данным Space.com, гигант вновь поднялся в воздух 13 мая. В рамках теста он успешно выпустил один из прототипов гиперзвукового летательного аппарата серии Talon. Все происходило высоко над Тихим океаном у побережья центральной Калифорнии.



«После завершения этой важной вехи мы начинаем готовиться к нашему первому гиперзвуковому полету, который состоится в конце осени этого года, — говорит гендиректор и президент Stratolaunch Закари Кревор. — Это очень интересное время для нашей компании».



Американская компания Stratolaunch отчиталась о результатах очередного испытания своего главного гиганта — самолета-платформы Roc.Напомним: разработка отличается двумя особенностями. Первая — размер. Размах крыла воздушного судна превышает футбольное поле. Вторая — внутреннее оснащение позволяет запускать с него гиперзвуковые летательные аппараты прямо во время движения.По данным Space.com, гигант вновь поднялся в воздух 13 мая. В рамках теста он успешно выпустил один из прототипов гиперзвукового летательного аппарата серии Talon. Все происходило высоко над Тихим океаном у побережья центральной Калифорнии.«После завершения этой важной вехи мы начинаем готовиться к нашему первому гиперзвуковому полету, который состоится в конце осени этого года, — говорит гендиректор и президент Stratolaunch Закари Кревор. — Это очень интересное время для нашей компании».

Stratolaunch, двухфюзеляжный, самолёт, большой, самый, США, Калифорния, космос, ракета, запуск, NASA

