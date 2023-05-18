ещё! выкл. сиськи
18.05.2023 07:56 | тексты от IRS12 | комментарии: 3  ↓ 
Знаете почему толстые люди такие счастливые? Все просто. Толстый человек вырабатывает больше электричества, и матрице выгодно делать их счастливыми.
комментарии
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Vintorezz | 18.05.2023 09:03
А разве они счастливые?
DimaS | 18.05.2023 09:55
А ещё они добрые, приветливые и вежливые. Потому что толстый человек драться не умеет и от пиздюлей убежать тоже не может.
Polina | 18.05.2023 10:07
DimaS (09:55), это толстяки-то добрые?! ну-ну!..
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