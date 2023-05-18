ещё! выкл. сиськи
18.05.2023 10:37 | тексты от KIKOs | комментарии: 1  ↓ 
Бывает, что
всё идёт как
по маслу — и только
потом выясняется,
что это был вазелин.
комментарии
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mr.bsa | 18.05.2023 13:00
Двигатель застучал?)
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