ещё! выкл. сиськи
18.05.2023 14:06 | тексты от HedgehogintheFog | комментарии: 8  ↓ 
Cразу может показаться, что adidas выпустили первый мужской купальник, на сайте модели очень похожи на мужчин ) но, то, что этот купальник для мужчин, нигде не указано, наоборот, он в разделе женской одежды и выпущен в поддержку LGBTQIA+ community

This partnership is one part of our effort to honor the LGBTQIA+ community alongside our Global Purpose partner Athlete Ally.

ссылочка

https://www.adidas.com/us/pride-swimsuit/IA3339.html
1729x872, 125 Kb / COLORFUL SWIMSUIT, LGBTQIA+, Rich Mnisi, adidas, fashion, купальник, модели

COLORFUL SWIMSUIT, LGBTQIA+, Rich Mnisi, adidas, fashion, купальник, модели

комментарии
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nifeus | 18.05.2023 14:54
мужик исполнил мечту детства одеть женский купальник, не мешайте ему вон какой довольный нигер
DimaS | 18.05.2023 15:26
nifeus (14:54), трансниггер
KIKOs | 18.05.2023 15:32
и как мне на это реагировать?
Лелик | 18.05.2023 15:41
Воплощение детской поговорки
- Кто носит фирму адидас, тот настоящий ........
TuSLiN | 18.05.2023 16:10
Ожидаем падение продаж как с будвайзером
Sisyadmin | 18.05.2023 16:24
Ну и рейтинг у этого купальника 1.1 ) потому что это никому не нравится )
Vintorezz | 18.05.2023 17:03
Что этот Нигер себе позволяет! (с)
keke | 18.05.2023 17:05
тексты :D
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