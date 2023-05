18.05.2023 14:06 | тексты от HedgehogintheFog | комментарии: 8 ↓ от



https://www.adidas.com/us/pride-swimsuit/IA3339.html Cразу может показаться, что adidas выпустили первый мужской купальник, на сайте модели очень похожи на мужчин ) но, то, что этот купальник для мужчин, нигде не указано, наоборот, он в разделе женской одежды и выпущен в поддержку LGBTQIA+ communityThis partnership is one part of our effort to honor the LGBTQIA+ community alongside our Global Purpose partner Athlete Ally.ссылочка

