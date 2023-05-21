ещё! выкл. сиськи
21.05.2023 09:08 | тексты от kikOS | комментарии: 1  ↓ 
У оптимиста жена всегда ночует у подруги.
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DimaS | 21.05.2023 09:58
Я оптимист, не всё так однозначно. Я тоже иногда ночую у подруги.
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