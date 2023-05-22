ещё! выкл. сиськи
22.05.2023 11:24 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
В 1977-м «Рокки» получил премию «Оскар» за лучший фильм, хотя его главный герой остался без статуэтки.
1152x768, 96 Kb / Рокки, Оскар, пиджак, бабочка, перстень, Сильвестр Сталлоне

Рокки, Оскар, пиджак, бабочка, перстень, Сильвестр Сталлоне

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