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22.05.2023 12:21 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Харрисон Форд в своей столярной мастерской, 1982 год.

Однажды режиссеру «Звездных войн» Джорджу Лукасу понадобилось установить в доме шкафчики – и он нанял плотника. Устанавливать шкафы пришел Харрисон Форд. Актёр признаётся, что по мере возможности занимается плотницким делом в качестве хобби и сейчас.
1080x703, 221 Kb / Харрисон Форд, плотник, дрель, мастерская, рубаха, джинсы

Харрисон Форд, плотник, дрель, мастерская, рубаха, джинсы

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