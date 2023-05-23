ещё! выкл. сиськи
23.05.2023 08:06 | тексты от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 
Идут два оппозиционера : один с плакатом, другой тоже пизды получит
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HedgehogintheFog | 23.05.2023 10:11
один говно, другой лопата
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