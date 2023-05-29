ещё! выкл. сиськи
29.05.2023 06:55 | интересное от kikOS | комментарии: 0  ↓ 
«А то раз ворону на снегу увидел. Сидит ворона на снегу и крыло одно выставила, черным пятном на снегу сидит. Так вот этого пятна я много лет забыть не мог. Потом боярыню Морозову написал».

Василий Иванович Суриков
Боярыня Морозова.
1264x710, 278 Kb / Картина, Суриков, Морозова

Картина, Суриков, Морозова

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  9
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 126908 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 165 / 267| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer