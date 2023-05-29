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29.05.2023 06:55 | интересное от kikOS | комментарии: 0 ↓
«А то раз ворону на снегу увидел. Сидит ворона на снегу и крыло одно выставила, черным пятном на снегу сидит. Так вот этого пятна я много лет забыть не мог. Потом боярыню Морозову написал».
Василий Иванович Суриков
Боярыня Морозова.
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