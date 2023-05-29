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29.05.2023 16:56 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Советский лидер Никита Хрущев во время своего визита в США наблюдает из ложи танец канкан, 1959 г.
700x746, 112 Kb / Никита Хрущев, танец, канкан, балкон, ложа, театр, попа

Никита Хрущев, танец, канкан, балкон, ложа, театр, попа

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