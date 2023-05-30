ещё! выкл. сиськи
30.05.2023 12:01 | тексты от саныч | комментарии: 0  ↓ 
Продолжение:
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--> Polina (20:54)
В бане:
- Игорь, ты что, еврей?!
- С чего ты взял?
- У тебя же член обрезанный!
- Не обрезанный, а надкушенный!
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