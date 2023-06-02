ещё! выкл. сиськи
02.06.2023 15:53 | прочее от DimaS | комментарии: 7  ↓ 

1080x1350, 171 Kb / горы, снег, палатка, лагерь

горы, снег, палатка, лагерь

комментарии
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KIKOs | 02.06.2023 16:15
вот, блять, люди отдыхают, наверное в отпуске..
keke | 02.06.2023 16:16
сортир откапывают последним :D

кроме шуток - красота, конечно!
Polina | 02.06.2023 16:22
красиво, но ни за что туда бы не полезла. люблю под пальму лезть с кокосом питьевым )
саныч | 02.06.2023 17:10
Polina (16:22), я тоже не люблю холод.
- Порутчик, а вы хотели бы стать лебедем?
- Нет уж извольте, чтоб голой жопой, да в холодную воду.
akel | 02.06.2023 17:27
Странно, что в туалет ходили далеко не все.
312kbps | 02.06.2023 17:29
akel (17:27), по маленькому можно далеко не отходить )
DimaS | 02.06.2023 18:13
312kbps (17:29),
- Только не кипятите на чай желтый снег!!!
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