ещё! выкл. сиськи
03.06.2023 13:02 | тексты от kikOS | комментарии: 0  ↓ 
— Я так долго не появлялся, чтобы ты посильней соскучилась.
— Вот, знакомься, это мои внуки.
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