07.06.2023 20:01 | ссылки от keke | комментарии: 2 ↓ от





Воркута — шахтерский город, расположенный на северо-востоке европейской части России, к северу от полярного круга. Со своими городами-спутниками Воркута образует так называемое Воркутинское кольцо, которое включает такие города и посёлки, как Северный, Цементнозаводский, Юр-Шор, Промышленный, Воргашор, Комсомольский, Мульда, Заполярный, Октябрьский, Советский и другие. Их население трудилось на угольных шахтах и других промышленных и военных объектах. После распада Советского Союза многие шахты были закрыты из-за аварий и высоких эксплуатационных расходов, а люди начали переезжать в другие регионы. Города Воркутинского кольца оказались частично или полностью заброшены, некоторые снесены.



В этом видео: Район «Рудник», Посёлок Комсомольский, Шахта Аяч-Яга, Кладбище техники, Заброшенная вентиляционная шахта, Города-призраки под Воркутой, Окрестности жд вокзала Воркуты, Заброшенный учебно-курсовой комбинат в Воркуте. Замерзшие руины Воркутинского кольца. Часть 1.Воркута — шахтерский город, расположенный на северо-востоке европейской части России, к северу от полярного круга. Со своими городами-спутниками Воркута образует так называемое Воркутинское кольцо, которое включает такие города и посёлки, как Северный, Цементнозаводский, Юр-Шор, Промышленный, Воргашор, Комсомольский, Мульда, Заполярный, Октябрьский, Советский и другие. Их население трудилось на угольных шахтах и других промышленных и военных объектах. После распада Советского Союза многие шахты были закрыты из-за аварий и высоких эксплуатационных расходов, а люди начали переезжать в другие регионы. Города Воркутинского кольца оказались частично или полностью заброшены, некоторые снесены.В этом видео: Район «Рудник», Посёлок Комсомольский, Шахта Аяч-Яга, Кладбище техники, Заброшенная вентиляционная шахта, Города-призраки под Воркутой, Окрестности жд вокзала Воркуты, Заброшенный учебно-курсовой комбинат в Воркуте.

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