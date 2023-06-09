ещё! выкл. сиськи
09.06.2023 12:51 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
- А когда будет восстание машин?

- Зачем восстание? Зачем машин? Будет тихий приход к власти программно-аппаратных комплексов в строгом соответствии с нормами федерального законодательства.
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