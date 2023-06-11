ещё! выкл. сиськи
11.06.2023 10:16 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Андрей Миронов на Подмосковной даче. Лето 1970 года.

Ему всего 29 лет, он еще холостой. Он уже восемь лет, как актер театра Сатиры и сыграл в кино двадцать ролей.
800x660, 105 Kb / Андрей Миронов, сигарета, калитка, забор, пиджак, ч/б

Андрей Миронов, сигарета, калитка, забор, пиджак, ч/б

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