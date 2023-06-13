ещё! выкл. сиськи
13.06.2023 17:11 | картинки от саныч | комментарии: 4  ↓ 

1200x1600, 477 Kb / Вода, березы, табличка, предупреждение, порча

Вода, березы, табличка, предупреждение, порча

комментарии
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Polina | 13.06.2023 17:45
заметила, что все они (бабки эти), в седьмом поколении. почему не в третьем, или пятом, к примеру? )
Moveton | 13.06.2023 19:38
Polina (17:45), видимо, ведунство работает наподобие теломеразы - после семи поколений или само отваливается или вместе с потомками. А раньше седьмого ещё не зрелое.
Polina | 13.06.2023 20:01
Moveton (19:38), хуйня это всё несусветная. к настоящим ведьмам не имеющее ничего общее. это как медики: одни себя лишь представляют таковыми, ибо читали и сдавали физиологию и анатомию, а другие с детства понимали суть да дело организма и веществ и, их реакцию, взаимодействие вкупе со своими особенностями и последствия..
Polina | 13.06.2023 20:03
и еще; хорошие, настоящие ведьмы/ведьмаки не известны всем кому не лень - это очень тяжелая особенность человека и он никогда! не возьмет на себя такую дополнительную ношу, как народ
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