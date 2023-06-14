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14.06.2023 10:05 | тексты от kikOS | комментарии: 4 ↓
Идея для романтика.
Берёшь лепестки роз
раскидываешь их по ванной
чтобы она была закрыта лепестками.
Наливаешь воды...
Поджигаешь свечи и выключаешь свет
Потом берёшь, покупаешь в ленте живую рыбу или раков,
опускаешь их в воду...
Зовёшь девушку и наблюдаешь!
- Звонили из ада, спрашивали ваш номер телефона.
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