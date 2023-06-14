ещё! выкл. сиськи
14.06.2023 10:05 | тексты от kikOS | комментарии: 4  ↓ 
Идея для романтика.
Берёшь лепестки роз
раскидываешь их по ванной
чтобы она была закрыта лепестками.
Наливаешь воды...
Поджигаешь свечи и выключаешь свет
Потом берёшь, покупаешь в ленте живую рыбу или раков,
опускаешь их в воду...
Зовёшь девушку и наблюдаешь!
- Звонили из ада, спрашивали ваш номер телефона.
комментарии
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olgovi4 | 14.06.2023 10:12
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mr.bsa | 14.06.2023 10:36
Автора из осени в лето портируйте уже кофе и стаканчик употребил.
KIKOs | 14.06.2023 12:16
olgovi4 (10:12), нельзя.. блог умрёт!
KIKOs | 14.06.2023 12:17
mr.bsa (10:36), с учёбы ехал, чёт нахлынуло.
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