16.06.2023 07:07 | тексты от IRS12 | комментарии: 1 ↓ от А теперь представь, ты прилетаешь к инопланетянам, ау них планета разделена на много отдельных условных зон, все друг друга ненавидят, строят козни, обижаются от любого взгляда и не могут найти общий язык, хотя все они жители одной планеты Да не, бред какой-то