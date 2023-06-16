ещё! выкл. сиськи
16.06.2023 07:07 | тексты от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
А теперь представь, ты прилетаешь к инопланетянам, ау них планета разделена на много отдельных условных зон, все друг друга ненавидят, строят козни, обижаются от любого взгляда и не могут найти общий язык, хотя все они жители одной планеты Да не, бред какой-то
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olgovi4 | 16.06.2023 07:30
От любого взгляда - в переводе с детсадовского "экономические интересы"
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