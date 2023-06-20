20.06.2023 07:45 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓ от — Здравствуйте. Есть жалобы?

— Так сразу? Впрочем, я впервые на подобном сеансе. Может, это ваш метод. Я-то не оригинален: мне жена надоела, стерва она.

— Правда?

— Да. Вот у нас на днях пёсик любимый умер, то есть любил его я, а она даже не всплакнула. Даже вид не сделала, что ей жалко пёсика.

— То есть вы хотели, чтобы она притворилась ради вашего эмоционального комфорта, или вы в принципе не удовлетворены уровнем эмпатии, и сейчас особенно остро ощутили кумулированное недовольство?

— Доктор, вы очень сложно выражаетесь. Я так устаю на работе…

— Работа у вас сидячая?

— Да.

— У вас болит жопа?

— Я вас не понял.

— Я говорю, жопа болит? Я видел вас сзади, когда вы закрывали дверь. Она у вас такая понурая.

— Извините, я не знаю, может быть, это ваш метод, но к разговору в подобном духе я не готов.

— Но вы были готовы к разговору о вашей личной жизни и душевных проблемах, однако противитесь обсуждению жопы. Я уже почти уверен, что дело в ней.

— Ради бога, всё с моей жопой в порядке. Да, как сказал, я много сижу, и иногда она устаёт…

— Вот видите. Усталость жопы. Апатия. Крайне тревожный симптом.

— Извините, вы это серьёзно вообще?

— Поверьте. Всё начинается с жопы. Здесь неуместны ханжество и пренебрежительные усмешки. Мы не привыкли смотреть на жопу заботливо и с уважением, а ведь есть ключевой факт: мать держит младенца на руках, положив ему ладони под голову и под жопу. Этот период формирует в его сознании две равнозначные точки опоры: гарант безопасности, устойчивости и любви. Лишь впоследствии, в период взросления и индивидуации эти точки разделяются, и жопа стыдливо отторгается, подобно юнгианской тени беря на себя всё срамное и отхожее в метафизическом организме.

В результате внутренний конфликт, — врата к неврозу, депрессии, психопатии. Для раздробленного духа любая мелочь становится проблемой. Но если вы решитесь на исцеление, инициируйтесь с физического уровня: держа свою плотскую жопу в тонусе, вы обретёте психическую энергию для приятия стыда, бессилия, чувства вины, отвращения, всего, что лишает вас воли к преодолению!

Данная практика согласуется и с тривиальной мыслью, что жизнь — это движение, бег, охота, игра, танец, достижение и развитие. Подумайте.

— Доктор, да я прямо сейчас хочу бежать! Я так воодушевлён. Вы удивительный психолог...

— Ну что вы, я проктолог, а психолог - он выше этажом!