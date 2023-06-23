ещё! выкл. сиськи
23.06.2023 13:41 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

640x664, 66 Kb / Лего, Титан, Титаник, батискаф, лайнер

Лего, Титан, Титаник, батискаф, лайнер

комментарии
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Vintorezz | 23.06.2023 14:54
Пять мудрецов в одном тазу.
Пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее старый таз,
Длинее был бы мой рассказ.
(английская народная песенка)
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