24.06.2023 14:12 | интересное от Антас | комментарии: 0 ↓ от Если внимательно посмотреть мультфильм «Ёжик в тумане», можно заметить, что Ёжик ни разу не кричал «Лошадка-а!». Но зато он задавал очень любопытный вопрос.



— А интересно, — подумал Ёжик, — если Лошадь ляжет спать, она захлебнётся в тумане?



А и правда, захлебнётся ли? Давайте посчитаем.



Справочники сообщают, что чаще всего туманы имеют водность около 0,1 г/кубм и только самые плотные и редкие из них достигают колоссальных значений в 1 г/кубм.



Возьмём средний туман высотой 1 метр, чтобы он скрывал лежащую лошадь, а больше нам и не надо, ведь стоящая лошадь должна над туманом возвышаться. Также Википедия говорит, что рекомендуемые размеры денника — 3,5 м на 3,65 м, так что лошадке такой площади для сна вполне хватит.



Так вот, самый обычный туман в этом объёме будет содержать чуть больше одного грамма воды, четверть чайной ложки. Однако, в мультфильме был ого-го какой туманище, но даже и в этом случае с нашего денника наберётся чуть меньше 13-ти граммов воды, две с половиной чайные ложки — курам на смех.



В общем, передавайте Ёжику, что за Лошадку можно не волноваться, захлебнуться ей будет весьма и весьма проблематично.

Ежик в тумане, туман, лошадка, физика

