26.06.2023 14:11 | интересное от Антас | комментарии: 0 ↓ от Не открою Америки, если сообщу, что плод яблони — яблоко. Тоже мне, секрет Полишинеля. Но у груши плод — тоже яблоко. Вы будете смеяться, но и плоды рябины —яблоки с ботанической точки зрения.



Плод мандарина и других цитрусовых называется гесперидий, в честь золотых плодов из сада гесперид, достать которые было 12-м подвигом Геракла.



Дальше ещё веселее. У огурца, кабачков, патиссона, дыни, арбуза и тыквы плод — тыквина. Казалось бы, где огурец, а где тыква, а вот пожалуйста. И вообще, оказывается, кабачок и патиссон — это тыква. В прямом смысле: это подвиды вида тыква. Забавные такие, прикольные тыквинки. Главное, вкусные, а большего от них и не требуется.



Продолжаем вечеринку. Болгарский перец вообще не перец, а вид паслёновых, родич картошки. Его плоды это ягоды. Вот то, что мы фаршируем — ягоды. Обалдеть. Кроме того, болгарский перец, хоть вроде бы и «перец», а имеет такое же отношение к настоящему чёрному перцу, как человек относится к утконосу: общего только аж биологический класс — у перцев это двудольные, у человека и утконоса — млекопитающие.



На этом пока закругляюсь, а то и так много секретов выболтал.

Моё, ботаника, плоды

