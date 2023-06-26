|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
26.06.2023 14:11 | интересное от Антас | комментарии: 0 ↓
Не открою Америки, если сообщу, что плод яблони — яблоко. Тоже мне, секрет Полишинеля. Но у груши плод — тоже яблоко. Вы будете смеяться, но и плоды рябины —яблоки с ботанической точки зрения.
Плод мандарина и других цитрусовых называется гесперидий, в честь золотых плодов из сада гесперид, достать которые было 12-м подвигом Геракла.
Дальше ещё веселее. У огурца, кабачков, патиссона, дыни, арбуза и тыквы плод — тыквина. Казалось бы, где огурец, а где тыква, а вот пожалуйста. И вообще, оказывается, кабачок и патиссон — это тыква. В прямом смысле: это подвиды вида тыква. Забавные такие, прикольные тыквинки. Главное, вкусные, а большего от них и не требуется.
Продолжаем вечеринку. Болгарский перец вообще не перец, а вид паслёновых, родич картошки. Его плоды это ягоды. Вот то, что мы фаршируем — ягоды. Обалдеть. Кроме того, болгарский перец, хоть вроде бы и «перец», а имеет такое же отношение к настоящему чёрному перцу, как человек относится к утконосу: общего только аж биологический класс — у перцев это двудольные, у человека и утконоса — млекопитающие.
На этом пока закругляюсь, а то и так много секретов выболтал.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 127189 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 165 / 271| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————