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26.06.2023 14:31 | интересное от DimaS | комментарии: 0 ↓
Деревья, которые могут танцевать! Именно так можно сказать о манграх индонезийского острова Сумба. Эти деревья сами по себе уникальны, но в этом уголке Индонезии они по-особенному прекрасны, ведь они словно замерли в танце.
Мангровые рощи - одни из самых удивительных экосистем нашей планеты. Они растут на побережьях океана, периодически утопая в воде во время прилива. Мангры - не просто деревья, это целый биоценоз, жизненное пространство для растений, насекомых, морских обитателей и тех, кто ходит по поверхности земли.
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