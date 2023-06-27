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27.06.2023 08:03 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Император Центральной Африки Жан-Бедель Бокасса (Бокасса I) восседает на своем золотом троне во время коронации, Банги, Центральноафриканская Республика. 4 декабря 1977 г.
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Император, Африка, Бокасса, трон, ЦАР, крылья, птица, золото, мантия, коронация, король

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