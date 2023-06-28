ещё! выкл. сиськи
28.06.2023 04:41 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Пол Ньюман на катере во время прогулки по Венеции в 1963 году. На заднем плане видна площадь Святого Марка. В этом году актер снялся в таких фильмах как «Кожура», «Новый вид любви» и «Приз».
990x873, 102 Kb / ч/б, Пол Ньюман, катер, лодка, браслет, пиджак, кепка, фуражка

ч/б, Пол Ньюман, катер, лодка, браслет, пиджак, кепка, фуражка

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