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28.06.2023 04:46 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Эрнест Хемингуэй с женой Мэри на отдыхе в отеле «Gritti Palace» после прерванной поездки в Африку, в которой пара пережила две авиакатастрофы (обратите внимание на перевязанную руку). Газеты сообщали о намерении писателя остаться в Венеции до полного выздоровления. В том же году был повод поприветствовать его с получением Нобелевской премии по литературе.
Лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года.
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