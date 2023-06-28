28.06.2023 08:03 | интересное от Антас | комментарии: 1 ↓ от Искал я тут различие между веткой и суком и набрёл на интересный ГОСТ 17462-84 «Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения», который до сих пор действует, кстати.



В этом ГОСТе, помимо искомого, нашел я любопытнейшее определение полена, которое гласит, что полено — это всего лишь дрова длиной не более одного метра.



Казалось бы, ну полено и полено, зато теперь мы знаем верхнюю границу роста Буратино. И это совсем не метр.



Если вы помните, рост Буратино не ограничивался поленом, ведь папа Карло сделал ему ножки из лучинок. Длина ног у ребенка семи лет примерно 45% всего роста, то есть, на полено (туловище и голова) приходится 55%, а, значит, рост Буратино был не более 1,81 метра. Здоровый, сука. Хорошо еще, что это только теоретический предел, а то судьба Карабаса-Барабаса была бы значительно трагичнее.



На самом деле самый распространенный размер полена примерно 35 см, что дает нам Буратино ростом в безопасные 64 см. Это уже более похоже на размер куклы, коим в сказке и был этот милый, но несколько бесячий (с точки зрения взрослого) персонаж.



P. S. Ах да, про ветви и сучья-то забыл рассказать. Так вот, если у дерева побег неодревесневший или частично одревесневший — он называется ветвью. Если побег полностью одревеснел — это уже сук.

Моё, ГОСТ, сказки, Буратино, дрова

