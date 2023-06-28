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28.06.2023 09:26 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Власти в округа Сан–Бернардино (США) сообщили 27 июня, что найденные останки принадлежат британскому актёру Джулиану Сэндсу. Киноактёр пропал в районе горы Балди 13 января 2023 года, в этот период там пострадало несколько туристов из-за сильного оледенения. 65 -летний Джулиан Сэндс снялся в более чем 100 фильмах и телевизионных шоу. #олдыпомнят
1262x2048, 375 Kb / Джулиан Сэндс, чернокнижник, портрет, Julian Sands

Джулиан Сэндс, чернокнижник, портрет, Julian Sands

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