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28.06.2023 09:26 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Власти в округа Сан–Бернардино (США) сообщили 27 июня, что найденные останки принадлежат британскому актёру Джулиану Сэндсу. Киноактёр пропал в районе горы Балди 13 января 2023 года, в этот период там пострадало несколько туристов из-за сильного оледенения. 65 -летний Джулиан Сэндс снялся в более чем 100 фильмах и телевизионных шоу. #олдыпомнят
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