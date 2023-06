28.06.2023 12:51 | тексты от mr.bsa | комментарии: 1 ↓ от Идет всемирный слет пивоваров. В конце дня представители марок Miller, Corona Extra и Guinness идут втроем в бар немного расслабиться. Выбрали столик, уселись. Американец подзывает официанта и просит:

— Юноша, принесите–ка мне лучшего светлого пива США — кружечку Miller.

— А мне, — не отстает мексиканец, — принеси кружку лучшего пива Западного полушария — Corona Extra!

И оба с любопытством смотрят на ирландца, что он скажет.

— Мне кока–колу, пожалуйста, — заказывает тот.

Юноша уходит, а американцы немного отойдя от удивления спрашивают ирландца:

— А чего свой Guinness не заказал?!

Ирландец небрежно откидывается на спинку стула и поясняет:

— Из солидарности с вами — вы же пиво заказывать не стали...



Взросление - это период от: "Ой, как на папу похож!" до "Сука, весь в отца!".



Вежливость - наше всё. Помните, что excuse me и sorry - сильно разное. Excuse me - когда вы собираетесь наступить человеку на ногу, sorry - когда наступили. Путая это вы становитесь из нормального белого... понаприехавшей х@йнёй, отношение соответственное.