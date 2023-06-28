|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
28.06.2023 12:51 | тексты от mr.bsa | комментарии: 1 ↓
Идет всемирный слет пивоваров. В конце дня представители марок Miller, Corona Extra и Guinness идут втроем в бар немного расслабиться. Выбрали столик, уселись. Американец подзывает официанта и просит:
— Юноша, принесите–ка мне лучшего светлого пива США — кружечку Miller.
— А мне, — не отстает мексиканец, — принеси кружку лучшего пива Западного полушария — Corona Extra!
И оба с любопытством смотрят на ирландца, что он скажет.
— Мне кока–колу, пожалуйста, — заказывает тот.
Юноша уходит, а американцы немного отойдя от удивления спрашивают ирландца:
— А чего свой Guinness не заказал?!
Ирландец небрежно откидывается на спинку стула и поясняет:
— Из солидарности с вами — вы же пиво заказывать не стали...
Взросление - это период от: "Ой, как на папу похож!" до "Сука, весь в отца!".
Вежливость - наше всё. Помните, что excuse me и sorry - сильно разное. Excuse me - когда вы собираетесь наступить человеку на ногу, sorry - когда наступили. Путая это вы становитесь из нормального белого... понаприехавшей х@йнёй, отношение соответственное.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 127209 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 161 / 270| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————