ещё! выкл. сиськи
03.07.2023 16:29 | тексты от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 
Если заколоть человека сосулькой, то никто не найдёт орудия убийства, ибо оно растает. Эта мысль не даёт мне покоя...
комментарии
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Anna | 03.07.2023 22:12
опасная мысль.
Если ей делиться, она будет не давать покоя ещё и другим.
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