05.07.2023 09:11 | интересное от Антас | комментарии: 0 ↓ от В фильме «Балладе Бастера Скраггса» в одноимённой новелле цепь событий началась из-за нежелания одного игрока продолжать игру в покер. Сам Скраггс, увидев эту комбинацию, тоже отказался начинать игру, что и привело к таким печальным последствиям.



В кино не поясняется отчего это все пошли в отказ, но всё дело в том, что комбинация с двумя чёрными тузами и двумя чёрными восьмёрками называется в покере «рукой мертвеца» и приносит несчастье: якобы именно эти карты держал в руках американский герой Билл Хикок перед тем, как его застрелили.



Ещё в покере есть понятие «мёртвой руки»: так называется ситуация, когда игрок продолжает розыгрыш с заведомо проигрышной комбинацией, только он об этом ещё не знает.



Например, если у вас на руках две дамы, у меня два короля, а на столе два короля и дама, вы будете радостно потирать ладошки, имея очень сильный фулл-хаус и надеясь на каре из дам, но шансов у вас, увы, ноль, потому как у меня уже каре из королей.



Кстати, «рука» в данной терминологии означает не человеческую конечность, а комбинацию карт.

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