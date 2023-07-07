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07.07.2023 09:45 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Сагмосаванк — армянский апостольский монастырь на восточной окраине села Сагмосаван Арагацотнской области Армении. Основные строения монастыря, возведены князем Ваче Вачутяном. Сагмосаванк состоит из четырёх основных сооружений, примыкающих друг к другу: церквей Сурб Сион, книгохранилища и крупного притвора.
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Армения, монастырь, горы, Сагмосаванк

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