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10.07.2023 09:31 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Загородное имение в восточной части итальянского острова Капри, памятник архитектуры XX века. Дом был спроектирован около 1937 года архитектором Адальберто Либера для своего клиента - писателя, журналиста и кинорежиссёра Курцио Малапарте.
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