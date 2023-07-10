ещё! выкл. сиськи
10.07.2023 12:18 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Экраноплан "КМ-1" во время испытаний на Каспийском море. Конец семидесятых.
1200x635, 276 Kb / Экраноплан, Каспийске море, верблюды, КМ-1, ч/б

Экраноплан, Каспийске море, верблюды, КМ-1, ч/б

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 127303 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 153 / 258| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer