ещё! выкл. сиськи
11.07.2023 14:20 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Никола-Ленивец — самый большой арт-парк Европы, расположенный вокруг маленькой деревни в Калужской области. В живописном природном ландшафте представлена коллекция произведений современного искусства и архитектуры. Все арт-объекты специально созданы для этого места за последние 18 лет художником Николаем Полисским и участниками фестиваля Архстояние.
2560x1779, 373 Kb / Калуга, парк, скульптура, Никола-Ленивец, арт-парк, снег, поле, небо, проволока, хобот

Калуга, парк, скульптура, Никола-Ленивец, арт-парк, снег, поле, небо, проволока, хобот

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