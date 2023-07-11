|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
11.07.2023 14:20 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Никола-Ленивец — самый большой арт-парк Европы, расположенный вокруг маленькой деревни в Калужской области. В живописном природном ландшафте представлена коллекция произведений современного искусства и архитектуры. Все арт-объекты специально созданы для этого места за последние 18 лет художником Николаем Полисским и участниками фестиваля Архстояние.
Калуга, парк, скульптура, Никола-Ленивец, арт-парк, снег, поле, небо, проволока, хобот
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 127316 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 157 / 258| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————