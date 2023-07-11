ещё! выкл. сиськи
11.07.2023 18:04 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Я знаю, что наш инженерный, инновационный подход (как противоположность существующему подходу, который фокусируется на соответствие стандартам) раздражает подводных ортодоксов, но такова суть инноваций.

Я устал от текущих участников рынка, которые пытаются остановить инновации и появление новых игроков, используя аргумент про безопасность. С тех пор как Гильермо и я основали OceanGate, мы слишком часто слышали безосновательные крики “вы кого-нибудь убьете”. Я это уже воспринимаю как серьезное личное оскорбление.

https://pikabu.ru/story/transk ... i_neskolko_fotografiy_10454608
1200x675, 132 Kb / Батискаф, титан, Титаник, OceanGate, невидимая рука рынка

Батискаф, титан, Титаник, OceanGate, невидимая рука рынка

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