|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
11.07.2023 18:04 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Я знаю, что наш инженерный, инновационный подход (как противоположность существующему подходу, который фокусируется на соответствие стандартам) раздражает подводных ортодоксов, но такова суть инноваций.
Я устал от текущих участников рынка, которые пытаются остановить инновации и появление новых игроков, используя аргумент про безопасность. С тех пор как Гильермо и я основали OceanGate, мы слишком часто слышали безосновательные крики “вы кого-нибудь убьете”. Я это уже воспринимаю как серьезное личное оскорбление.
https://pikabu.ru/story/transk ... i_neskolko_fotografiy_10454608
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 127316 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 157 / 258| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————