11.07.2023 18:04 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от



Я устал от текущих участников рынка, которые пытаются остановить инновации и появление новых игроков, используя аргумент про безопасность. С тех пор как Гильермо и я основали OceanGate, мы слишком часто слышали безосновательные крики “вы кого-нибудь убьете”. Я это уже воспринимаю как серьезное личное оскорбление.



https://pikabu.ru/story/transk ... i_neskolko_fotografiy_10454608 Я знаю, что наш инженерный, инновационный подход (как противоположность существующему подходу, который фокусируется на соответствие стандартам) раздражает подводных ортодоксов, но такова суть инноваций.Я устал от текущих участников рынка, которые пытаются остановить инновации и появление новых игроков, используя аргумент про безопасность. С тех пор как Гильермо и я основали OceanGate, мы слишком часто слышали безосновательные крики “вы кого-нибудь убьете”. Я это уже воспринимаю как серьезное личное оскорбление.

Батискаф, титан, Титаник, OceanGate, невидимая рука рынка

